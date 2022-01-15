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تونغا تصدر تحذيرا من تسونامي بعد ثورة بركان تحت البحر (فيديو)

أخبار العالم

تونغا تصدر تحذيرا من تسونامي بعد ثورة بركان تحت البحر (فيديو)
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أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) اليوم السبت بعد ثورة بركان تحت البحر.

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.

وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طبق في جميع أنحاء البلاد.

وكانت ثورة البركان يوم السبت هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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