أردوغان يأمل بتنظيم لقاء شخصي بين بوتين وزيلينسكي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تعول على عقد لقاء شخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت قريب.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في أنقرة، يوم الخميس، إن "تركيا تسعى لتحقيق السلام في المنطقة وألا تكون هناك أي عمليات سلبية".

واعتبر أردوغان أن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا تسير بالاتجاه "غير الصحيح".

وأضاف أن تركيا تعول على عقد لقاء شخصي بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي في وقت قريب.

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وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيزور أوكرانيا في أوائل فبراير، مضيفا أن أنقرة كذلك "تولي أهمية كبيرة لزيارة السيد بوتين لتركيا".

وكان الرئيس التركي قد تقدم في وقت سابق بمبادرة تنظيم اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا وأوكرانيا لإزالة التوترات حول منطقة دونباس.

وتعليقا على هذه المبادرة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ترحب بأي جهود من شأنها أن تدفع بكييف نحو تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك.

المصدر: وكالة "الأناضول"