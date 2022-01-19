موسكو تعلق على اقتراح أردوغان لجمع بوتين وزيلينسكي إلى طاولة واحدة في أنقرة

علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى طاولة واحدة في أنقرة.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء إن الكرملين "يرحب بجهود أي دولة بإمكانها المساعدة في تسوية الوضع في أوكرانيا"، مضيفا أن "الخلافات الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا تتعلق على وجه التحديد بتعثر تنفيذ اتفاقيات مينسك.. من قبل كييف".

وتابع: "إذا كان بوسع شركائنا الأتراك التأثير على الأوكرانيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات مينسك، فلا يمكن إلا الترحيب بهذا الأمر".

وأمس الثلاثاء صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأن بلاده على استعداد لأداء أي دور من أجل خفض حدة التوتر في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن أردوغان تحدث مع بوتين وزيلينسكي "من أجل كيفية إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، ودعاهما للاجتماع في تركيا للتباحث حول سبل الحل".

المصدر: "نوفوستي"