الناتو يبدأ تحديث قاعدة ألبانية تعود للعهد الشيوعي

شرع الناتو اليوم الخميس في تحديث قاعدة كوكوفا الجوية التي تعود إلى الحقبة الشيوعية في ألبانيا ويخطط لاستخدامها في عمليات حلف شمال الأطلسي.

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وقال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، إن اختيار الناتو للمنشأة كقاعدة تكتيكية "يؤكد حقيقة ما تمثله دولة ألبانيا الصغيرة كقيمة مضافة لهذا الحلف".

وستشمل عملية التحديث، التي تبلغ تكلفتها 51 مليون يورو تجديد المدرج، والممرات، ومرافق التخزين، وهي مصممة لزيادة قابلية التشغيل البيني للناتو ودعم مهام الإنذار المبكر المحمولة جوا فوق الدولة الواقعة غرب البلقان.

والقاعدة الموجودة في كوكوفا، التي تبعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة الألبانية تيرانا، ستستخدم في دعم عمليات الإمداد الجوي لحلف شمال الأطلسي والدعم اللوجستي والدوريات الجوية والمناورات والتدريبات.

وبنيت قاعدة كوكوفا الجوية في الخمسينيات من القرن الماضي عندما كانت ألبانيا حليفا وثيقا للاتحاد السوفيتي آنذاك.

وهبطت أول قاذفة سوفيتية من طراز "إليوشن إيل 28" هناك عام 1957، كما جرى نشر طائرات من نوع "ميغ 17" في وقت لاحق.

وانهار النظام الشيوعي في ألبانيا عام 1990، وظلت كوكوفا قاعدة جوية عسكرية على الرغم من توقف طائراتها النفاثة الروسية والصينية القديمة عن التحليق في أواخر التسعينيات.

وألبانيا عضو في الناتو منذ عام 2009، واستضافت البلاد العام الماضي مناورات "مدافعو أوروبا 21" متعددة الجنسيات التي يقودها الجيش الأمريكي.

المصدر: "أسوشيتد برس"