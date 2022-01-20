تركيا تنوي عقد اجتماع لمجموعة مينسك بشأن التسوية الأوكرانية في اسطنبول

أعلنت الحكومة التركية أنها تنوي عقد اجتماع لمجموعة مينسك الخاصة بشأن التسوية الأوكرانية في مدينة اسطنبول.

وأكد مصدر في الخارجية التركية لممثلين عن وسائل إعلام منها وكالتا "نوفوستي" و"تاس" الروسيتان اليوم الخميس أن أنقرة ستدعو إلى هذا الاجتماع بخصوص اتفاقات مينسك ممثلين عن روسيا والحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال المصدر، وفقا لـ"نوفوستي"، أن موعد الاجتماع لم يحدد بعد، مبديا أمل تركيا في أن تنظم جلسات متتالية بهذه الصيغة في اسطنبول على أساس دائم.

وشدد المصدر على أن موقف تركيا "لا يزال ثابتا وواضحا منذ اندلاع النزاع الأوكراني، وهو يقضي بضرورة اتخاذ خطوات رامية إلى خفض التوترات ومنع تجدد القتال ودعم وتعزيز الحوار مستقبلا".

ولفت المصدر إلى أن "أنقرة تتخذ هذا الموقف خصوصا داخل حلف الناتو وتحظى بتأثير ملموس حاليا".

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"