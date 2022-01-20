بايدن عن المباحثات النووية مع إيران: الوقت ليس مناسب للتخلي عنها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إحراز تقدم في المباحثات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران، مشددا على أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتخلي عن التفاوض.

وقال بايدن أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم، ردا على سؤال عما إذا كان يظل من الممكن أن تعود واشنطن وطهران إلى التزاماتهما بموجب الصفقة المبرمة في عام 2015: "هذا ليس الوقت للتخلي، وتم إحراز بعض التقدم هناك".

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل الماضي ثماني جولات من المباحثات لاستئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وتتمحور المباحثات على نقطتين رئيسيتين هما رفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة ترامب على إيران، وعود طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بالكامل.

المصدر: RT