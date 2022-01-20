ألمانيا تسجل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيرروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 133536 إصابة، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها اليوم الخميس "معهد روبرت كوخ".

كذلك توفي خلال اليوم الماضي، 234 شخصا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء تفشي الوباء في ألمانيا إلى 116315 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء وحتى الآن 8 ملايين و320386 إصابة.

وتظهر الأرقام والإحصاءات الرسمية لمدة الأيام السبعة الأخيرة ارتفاعا قياسيا في وتيرة تفشي الوباء في ألمانيا.

وأصبح متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا السلالة السائدة في ألمانيا.

المصدر: تاس