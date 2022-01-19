أردوغان يدعو الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية لليرة
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه والشركات التركية على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، في إطار سعي أنقرة لتعزيز العملة المحلية.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها بعد ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن 163 مليار ليرة تركية (12.2 مليار دولار أمريكي) انتقلت إلى نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف حتى مساء الأربعاء.
و"وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" هي آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر العام المنصرم حيث تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
المصدر: "الأناضول"
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