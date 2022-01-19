لجنة التحقيق الروسية تطالب بتعجيل إجراءات استعادة ذهب القرم من هولندا

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتكثيف التحقيق في مصير تحف ذهبية من 4 متاحف في شبه جزيرة القرم الروسية نقلت إلى معرض في هولندا قبل انضمام القرم إلى روسيا.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "في ما يتعلق بإزالة أكثر من ألفي قطعة أثرية من الثقافة السكيثية التابعة لمتاحف جمهورية القرم، والقرار اللاحق لمحكمة الاستئناف بأمستردام بنقل مجموعة من الذهب السكيثي إلى أوكرانيا، طالب رئيس مجلس إدارة اللجنة بتقديم تقرير مفصل عن سير المراجعات الإجرائية على هذا الصعيد".

وأشارت اللجنة إلى أن باستريكين أصدر تعليماته إلى إدارة الدعم القانوني والتعاون الدولي للجنة التحقيق، بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، للمساعدة في فحص ودراسة "الذهب السكيثي"، الذي نقل إلى معرض "القرم - الذهب وأسرار البحار السوداء" في أمستردام.

و"الذهب السكيثي" مجموعة من أكثر من ألفي قطعة تم استخدامها لتزيين معرض "القرم: الذهب وأسرار البحر الأسود"، الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2014 في متحف بأمستردام.

وتطالب متاحف القرم وأوكرانيا بحقوقها في المعروضات المأخوذة من شبه الجزيرة، وأوقفت جامعة أمستردام التي تشرف على عمل المتحف، نقل المصوغات والقطع الثمينة حتى البت في ملكية التحف المذكورة.

المصدر: "تاس"