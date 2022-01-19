ألمانيا لا تستبعد انتقال المستشارة السابقة ميركل إلى الولايات المتحدة

أكد نائب مدير معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية فلاديسلاف بيلوف، أن الخبراء لا يستبعدون انتقال المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل للعيش في أمريكا مع زوجها.

وتشير المعلومات إلى أن ميركل متزوجة من أستاذ الكيمياء يواكيم سوير لأكثر من 20 عاما، وهو يعمل في جامعة هومبولت في برلين.

وقال بيلوف: "يقترح أحد زملائنا في ألمانيا أنه من الممكن أن تغادر ميركل للعيش مع زوجها في الولايات المتحدة، حيث يمكنه مواصلة مسيرته العلمية ككيميائي موهوب".

وأعرب عن رأيه بأن "ميركل، التي وهبت 30 عاما من حياتها للسياسة، سوف تقوم بالاعتناء بأسرتها لبعض الوقت وبما تجده مثيرا للاهتمام".

واستقالت أنغيلا ميركل من منصب المستشارة الألمانية في نهاية عام 2021.

ووفقا لـ"دير شبيغل" تنوي المستشارة السابقة كتابة سيرتها الذاتية، في الوقت ذاته، أشارت وكالة "DPA" إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرض على ميركل أن تصبح مستشارا رفيع المستوى في هيكل المنظمة.

المصدر: RT