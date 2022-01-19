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ميركل تتلقى أول عرض عمل

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ميركل تتلقى أول عرض عمل
Sputnik
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قالت وكالة الأنباء الألمانية dpa، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل للعمل في المؤسسة الدولية.

ونقلت الوكالة، عن مصادر في الأمم المتحدة، أن غوتيريش دعا ميركل لتترأس الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الخاصة بالمنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

ووفقا للمصادر، عرض غوتيريش هذا الاقتراح على ميركل في رسالة، دون أن يتلقى الرد حتى الآن.

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ولكن ووفقا للوكالة، يسود في المنظمة نفسها اعتقاد بأنه من غير المرجح أن تقبل المستشارة السابقة عرض العمل هذا.

ووفقا لمفهوم الأمم المتحدة، تتضمن المنافع العامة العالمية، الصحة العالمية، والعلوم، والسلام، وحماية الطبيعة، والاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي

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