الرئاسة التركية: نستعد لأداء أي دور لخفض التوتر الروسي الأوكراني

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأن بلاده على استعداد لأداء أي دور من أجل خفض حدة التوتر في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها قالن، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في ندوة لمؤسسة "سيركل فاونديشن" البريطانية، حول التبعات المحتملة للتوتر الروسي الأوكراني على أوروبا وحلف شمال الأطلسي الناتو.

وأشار قالن إلى تصاعد التوتر بين موسكو وكييف في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن أنقرة تتابع التوتر عن كثب وبقلق عميق.

وأكد على أن تركيا لا تدعم أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا أو أي صراع وحرب بين البلدين، مشددا على دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الاجتماعية.

وأضاف أن تركيا لا ترغب في اندلاع حرب جديدة، إذ أن العالم شهد حروبا عديدة مؤخرا مثل العراق وسوريا، داعيا روسيا وأوكرانيا للتهدئة.

المصدر: الأناضول