أردوغان حول احتمال "غزو روسيا لأوكرانيا": لا أرى ذلك واقعيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يعتبر سيناريو "الغزو الروسي" لأوكرانيا غير واقعي، مضيفا أن على موسكو كي تتخذ هذه الخطوة أن "تعيد النظر في وضعها".

وجاءت تصريحات أردوغان للصحفيين على متن طائرته وهو في طريق عودته من ألبانيا إلى أنقرة اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التركي ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر ممكنا شن روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا: "لا أراها واقعية، ولكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره".

ونفت موسكو مرارا ادعاءات عن تخطيطها لـ "غزو أوكرانيا" على خلفية تقارير عن حشد قوات روسية ضخمة على حدودها مع أوكرانيا.

ويوم الأحد الماضي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو ترى من الضروري الحفاظ على تواجدها العسكري قرب حدود أوكرانيا، في ظل تكثيف الناتو أنشطته المعادية في هذا البلد.

المصدر: "الأناضول" + وكالات