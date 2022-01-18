اتهام رئيس وزراء رومانيا بـ"سرقة" أجزاء في أطروحته للدكتوراه

يواجه رئيس الوزراء الروماني نيقولاي سيوكا بعد شهرين من توليه منصبه اتهامات بـ"سرقة" أجزاء في أطروحته للدكتوراه، الأمر الذي يزيد احتمالات انهيار الحكومة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن موقع "برس وان" للأخبار الاستقصائية قوله إنه تم توجيه اتهامات إلى سيوكا، وهو جنرال عسكري متقاعد أصبح عاشر رئيس للوزراء خلال 10 أعوام، بنسخ فقرات من أبحاث أخرى دون الإشارة إليها كمراجع.

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وأضافت أن "الفقرات تمثل نحو ثلث نصوص رسالة الدكتوراه الخاصة بسيوكا في العلوم العسكرية والتي حصل على شهادتها عام 2003".

ونفى رئيس الوزراء الاتهامات وطلب من لجنة التقييم بجامعة الدفاع الوطني التحقق من عمله، فيما أكدت الجامعة أنها ستتحقق من رسالة الدكتوراه.

وقال سيوكا: "كعضو في الجيش، أديت واجبي دائما من خلال احترام المبادئ والقوانين والقواعد المطلوبة من الجيش الروماني.. رسالتي للدكتوراه تعتمد في معظمها على خبرتي الشخصية المتراكمة من مهام في الخارج".

المصدر: "بلومبيرغ"