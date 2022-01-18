 
مباشر

الأمم المتحدة تأمل بخفض التوتر بعد لقاء لافروف وبلينكن

أخبار العالم

الأمم المتحدة تأمل بخفض التوتر بعد لقاء لافروف وبلينكن
Globallookpress MFA Russia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s77r

أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن يؤدي اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن للحد من التوتر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "نحن نؤيد دائما مثل هذا الحوار، وخاصة في ظل احتدام التوتر في المنطقة. ونأمل بأن يؤدي اللقاء إلى انحسار التوتر".

إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية: بلينكن ولافروف سيلتقيان في جنيف 21 يناير
الخارجية الأمريكية: بلينكن ولافروف سيلتقيان في جنيف 21 يناير

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرى أن جميع الدول المعنية يجب أن تعمل كل ما في وسعها من أجل خفض التوتر حول أوكرانيا.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن لقاء بين بلينكن ولافروف من المقرر أن يعقد في جنيف يوم 21 يناير الجاري.

وأكدت الخارجية الروسية أن العمل جار على تنظيم اللقاء في وقت قريب.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا