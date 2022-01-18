صحيفة: زيادة بعشرات ملايين الدولارات في ميزانية جهاز المخابرات التركي

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن الميزانية الاستثمارية لجهاز المخابرات التركي زادت بمقدار 525 مليون ليرة تركية (نحو 38.7 مليون دولار) في عام 2022، مقارنة بالعام الماضي.

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وبحسب "زمان"، فإن "برنامج الاستثمار 2022، الذي صدر بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ينص على أن جهاز المخابرات سينفق 825 مليون ليرة تركية على مشاريعه في عام 2022، بينما كانت الميزانية الاستثمارية لجهاز المخابرات وفي العام الماضي 300 مليون ليرة، لكنه تم إنفاق 631 مليون ليرة".

وأشارت "زمان" إلى أن "برنامج الاستثمار 2022 ينص على تخصيص الموارد لأجهزة المخابرات والأمن والعدالة، وبناء عليه، تم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في نطاق مكافحة المخدرات، في حين بلغت الأموال المخصصة لغرض "زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب" 80 مليون ليرة تركية، كما تم تخصيص ما مجموعه 400 مليون ليرة تركية لـ"المخابرات" في الفترة 2022-2023، فيما سيتم إنفاق 200 مليون ليرة تركية منها في عام 2022، على شراء الآلات والمعدات".

وأكدت الصحيفة أن "هناك زيادة ملحوظة في برنامج الاستثمار لصالح جهاز المخابرات، بين 2020-2024، تم تخصيص 3 مليارات 322 مليون 285 ألف ليرة تركية للبناء، ومشروع المسح، وشراء الآلات والمعدات".

وأوضحت صحيفة "زمان" المعارضة أنه "في عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على 332 كيلومترا من الجدار الحدودي والأدوات والأجهزة، وأنه تم تخصيص ميزانية خاصة لولاية فان، حيث كان اللاجئون الأفغان يمرون بشكل متكرر في السنوات الأخيرة"، لافتة إلى أنه "تم تحديد ميزانية قدرها 1 مليار و 200 مليون ليرة تركية لإنشاء جدار عازل وتشييد طريق للدوريات، بإجمالي 238 كيلومترا من الجدران والطرق، وسياج على مساحة 33 كيلومترا على حدود شرناق".

المصدر: "زمان"