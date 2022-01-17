رئيس المكسيك يستأنف مهامه بعد إصابته بـ"كوفيد-19" وتعافيه للمرة الثانية

عقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مؤتمرا صحفيا صباح الاثنين بعد أسبوع من العزل الصحي إثر إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

واستغل الرئيس شفاءه السريع نسبيا للتعليق على الأعراض الأخف لمتحور "أوميكرون"، والذي سرعان ما أصبح مهيمنا في المنطقة، على الرغم من أنه لم يقل صراحة إنه أصيب بهذا المتحور.

وأضاف: "من الواضح أن هذا المتحور ليس له نفس الجدية التي كانت لدى سابقه "الدلتا" في الأعراض وكذلك في وقت الاستشفاء".

وأصيب لوبيز أوبرادور لأول مرة في يناير 2021، أما المرة الثانية فقد الأسبوع الماضي، حيث بدا أجش الصوت في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين 10 يناير، وقال إن الأمر مجرد نزله برد، وأكد أنه سيجرى اختبارا، حيث تأكدت إصابته بالفيروس.

جدير بالذكر أن الرئيس البالغ من العمر 68 عاما، تلقى ثلاث جرعات من لقاح "أسترازينكا".

وسجلت المكسيك أكثر من 300 ألف حالة وفاة بكوفيد -19 أثناء الجائحة، ولكن مع معدل منخفض للغاية للاختبار، تقدر الحكومة أن عدد الوفيات الحقيقي يقترب من 460 ألفا.

المصدر: أ ف ب