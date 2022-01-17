المصرفي الكازاخستاني الهارب: وضعت خطة لتغيير السلطة في البلاد واستعنت بإيمانويل ماكرون

أعلن المصرفي الكازاخستاني الهارب، مختار أبليازوف، أنه وضع "خطة لتغير" السلطة في كازاخستان، مضيفا أنه يريد أن يصبح رئيسا للوزراء وقد استعان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقال أبليازوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لقد وضعنا خطة وسنحقق الإطاحة بالنظام. وسأصل وسوف أترأس الحكومة الكازاخستانية المؤقتة لمدة 6 أشهر. وبعد ذلك سيتم الإعلان عن إجراء الانتخابات".

وأضاف: "إذا فاز حزبنا في هذه الانتخابات فأصبح رئيسا شرعيا للوزراء. ولن يكون هناك منصب لرئيس الدولة. سنلغي هذا المنصب".

وتابع أنه يخطط للعودة إلى كازاخستان حيث حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل شريك الأعمال، يرجان تاتيشيف، في عام 2004، كما لم يستبعد أن تتم عودته إلى بلاده "قريبا جدا".

وأكد أبليازوف نيته الاستعانة بالزعماء الغربيين قائلا: "سنتوجه بنداء. وحاليا أتحدث علنا في التلفزيون الفرنسي. وقد توجهت بنداء إلى ماكرون. وحذرت الدول الغربية من أن آسيا الوسطى ستتحول إلى غلاية أسخن مما كان عليه في أفغانستان".

وأفاد بأنه يتواجدا حاليا في الأراضي الفرنسية بشكل دائم. ولا يغادرها خوفا من وجود دعاوى قضائية سارية المفعول بحقه من قبل السلطات الكازاخستانية.

المصدر: نوفوستي