مصرفي هارب: تنسيق احتجاجات كازاخستان جرى من كييف

قال المصرفي الكازاخستاني الهارب مختار أبليازوف، إن مركز تنسيق الاحتجاجات في كازاخستان، موجود في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف أبليازوف، الذي يعيش حاليا في فرنسا: "يوجد لدينا مقر تنظيمي وبتعبير أدق، كان يسمى المقر التنسيقي للانتخابات الديمقراطية في كازاخستان وهو يقع في مدينة كييف".

Sputnik

ووفقا له، ازداد نشاط المقر وجرى تكثيف عمله، مباشرة بعد خروج أولى الاحتجاجات في كازاخستان.

وأشار أبليازوف إلى أن المتظاهرين، كانوا يتصلون بهذا المقر وينسقون النشاط معه. وقال: "المقر كان يقدم النصيحة لهم ويوجههم إلى اتباع الخطوات المتتالية التي صاغتها المعارضة".

إقرأ المزيد

ونوه أبليازوف، بأن هذه المتتالية، موجودة منذ أكثر من أربع سنوات. وهي تتضمن من ناحية، تنظيم احتجاجات سلمية، بما في ذلك التصدي لكل من يحاول استغلالها للسطو والتخريب، ومن ناحية ثانية تفترض الاستيلاء على المباني الإدارية والمؤسسات الحكومية.

وزعم أبليازوف، أن ما جرى في كازاخستان، لم يكن محاولة انقلاب، بل ممارسة الحق الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي.

يشار إلى أن أعمال شغب، التي هاجم خلالها مسلحون المباني الإدارية ومراكز الشرطة ونهبوا البنوك والمتاجر، أسفرت عن مقتل 225 شخصا بينهم 19 من عناصر الأمن والشرطة.

المصدر: نوفوستي