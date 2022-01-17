عاصفة شتوية "كبرى" تضرب شرق الولايات المتحدة

تضرب عاصفة شتوية "كبرى" مصحوبة بثلوج وجليد شرق الولايات المتحدة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن 235 ألف شخص.

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واستعد ملايين الأمريكيين الأحد لتساقط ثلوج كثيفة في شرق الولايات المتحدة، فيما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من أن أشد ما في هذه "العاصفة الشتوية الكبيرة" سيحدث مساء بالتوقيت المحلي.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية صباح الأحد من أن "عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والاثنين"، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلوج قد يغطي منطقة تمتد من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولا الى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.

ويتوقع أن "تؤثر العاصفة بشدة على حركة النقل"، و"قد يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع خطر للطرق".

#BREAKING#USA#NC



🔴N.CAROLINA: CHARLOTTE GETS HIT WITH SNOW & ICE AS WINTER STORM SETTLES OVER NC!



A storm with snow & ice hit #Charlotte & Western #NorthCarolina early Sunday morning, creating slick roads and putting thousands of homes without power#Video#Storm#Tormentapic.twitter.com/86tepJ1XZh — loveworld (@LoveWorld_Peopl) January 16, 2022

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل الأحد، بحسب الموقع المتخصص "باور آوتج"، منها 100 ألف منزل في ولاية جورجيا التي بدت الأكثر تأثرا بالعاصفة صباح الأحد.

ويتوقع وصول العاصفة الثلجية إلى شرق كندا بحلول الثلاثاء، وفق الأرصاد الأمريكية.

المصدر: أ ف ب