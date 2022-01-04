الولايات المتحدة.. انقطاع طريق سريع إثر عاصفة ثلجية حاصرت السيارات

حاصرت الثلوج السيارات بركابها على طريق سريع شمال شرقي الولايات المتحدة حوالى عشرين ساعة على خلفية عاصفة غطت المنطقة بالثلوج وأدت إلى سقوط الأشجار.

وكان جزء من الطريق السريع "أي-9" على امتداد 86 كيلومترا المؤدي إلى العاصمة واشنطن، مغلقا فيما تحاول السلطات فتح الطرقات التي تعطلت فيها حركة السير بسبب سقوط أشجار وتوقف شاحنات وتراكم الثلوج وانتشار الجليد.

وقال مسؤول في وزارة النقل في فيرجينيا في بيان "ندرك أن الكثير من المسافرين وجدوا أنفسهم عالقين على الطريق السريع في الساعات ال24 الأخيرة" مشددا على أن "الوضع غير مسبوق".

وأدت العاصفة التي هبت يوم أمس الإثنين إلى سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها عشرين سنتمترا تقريبا ما تسبب بشل العاصمة واشنطن فيما علق الرئيس جورج بايدن نصف ساعة في الطائرة الرئاسية.

ولا تزال 272 ألف أسرة الثلاثاء محرومة من التيار الكهربائي فضلا عن عشرات الآف الأخرى في ولاية ميريلاند المجاورة على ما أفاد الموقع المتخصص Power outage.

وكان السناتور الديموقراطي عن ولاية فيرجينيا تيم كاين بين السائقين العالقين على محور الطرقات هذا. وكتب في تغريدة على "تويتر": "بدأت رحلتي (باتجاه واشنطن) التي تستغرق عادة ساعتين في الأمس عند الساعة 13,00. وبعد 19 ساعة على ذلك لا زلت بعيدا عن الكابيتول".

I started my normal 2 hour drive to DC at 1pm yesterday. 19 hours later, I’m still not near the Capitol. My office is in touch with @VaDOT to see how we can help other Virginians in this situation. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/Sz1b1hZJZ5 — Tim Kaine (@timkaine) January 4, 2022

وقال كاين وهو حاكم فيرجينيا السابق والذي ترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب هيلاري كلينتون في عام 2016 "أطلب من الجميع أن يكونوا حذرين".

المصدر: "أسوشيتد برس"