بيسكوف: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا مرتفع جدا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن التوتر على الحدود مع أوكرانيا مرتفع للغاية.

وأضاف بيسكوف، في حديث نشرت صحيفة "هيل" مقاطع فيديو منه على موقعها في تويتر: "لذلك تصر روسيا على الحصول على رد مباشر على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".

وأشار بيسكوف إلى أن، موسكو تريد "إجابة محددة للغاية على مقترحاتها المحددة للغاية".

وتابع بيسكوف: "لدينا توتر شديد للغاية على الحدود. هناك الكثير من التوتر في هذا الجزء من أوروبا". وشدد على أن مثل هذا الوضع "خطير جدا على قارتنا"، ولهذا السبب بالذات تنتظر روسيا ردا مباشرا على مخاوفها.

Putin's Press Secretary Peskov on reports accusing Russia of being an agitator: "We're living in a world of fake accusations, fake news and in a world of lies. Until it is proven somehow [...] we will continue to presume it is fake news." pic.twitter.com/c2V02ln3Sk — The Hill (@thehill) January 16, 2022

وأكد بيسكوف أن الولايات المتحدة، لم تقدم أي دليل على مزاعمها بأن روسيا تخطط لتصعيد الوضع حول أوكرانيا. وقال: "ما زلنا ننتظر الأدلة والإثباتات".

وقال بيسكوف، معلقا على التقارير التي تتهم روسيا: "نحن نعيش في عالم يعج بالاتهامات الكاذبة والأخبار المزيفة، في عالم الدجل. وسنبقى نفترض أنها أخبار كاذبة، ما لم يتم إثبات ذلك بطريقة ما".

المصدر: نوفوستي