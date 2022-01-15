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الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خرق لأجوائنا

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الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خرق لأجوائنا
Globallookpress
تدريبات عسكرية للجيش الإيراني
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أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي أن أي خرق لأجواء بلاده سيجابه برد حازم وقاس، مشددا على أن أمن البلاد خط أحمر للقوات المسلحة.

وقال الهامي: "أمن الأجواء الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة"، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي في البلاد.

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وشدد على أن "قوات الدفاع الجوي الإيراني تستخدم الأجهزة والأنظمة محلية الصنع، وقد استطاعت هذه القوات أن تدافع عن أجواء البلاد كشبكة موحدة ومنسقة، وتصونها".

ولفت إلى أن "العدو لايجرؤ على الاقتراب من الأجواء الإيرانية"، مشددا على  أن "أمن البلاد هو الخط الأحمر للقوات المسلحة ولا تساهل في ذلك أبدا، وذلك رغم عدم رغبة القوات المسلحة الإيرانية في النزاع والاشتباك".

وتابع أن "أمن سماء البلاد رهن بذكاء ودقة أداء منتسبي قوة الدفاع الجوي".

 

المصدر: "فارس" 

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