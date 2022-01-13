مسؤول عسكري إيراني: القوات المسلحة على جهوزية للرد على أي تهديد

شدد نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس على أن القوات المسلحة لبلاده على جهوزية تامة للرد على أي تهديد، معتبرا أن إسرائيل تفتقر للقوة اللازمة لمواجهة طهران.

وقال العميد دادراس في كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج دفعة من خريجي الأكاديميات العسكرية: "نحن في وضع يمكننا فيه الرد على أي تهديد"، مشيرا إلى أن إيران "باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج، حيث تؤمن ما تحتاجه محليا".

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وأضاف أن "الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني (إسرائيل) هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه منا سيشله".

وتابع: "إذا أرادوا التحدث إلينا، فان دول العالم العظمى تأتي وتجلس معنا عند طاولة المحادثات، وهذا بسبب الشموخ الذي منحنا إياه الله بفضل مثابرتنا وتحملنا وتكاتفنا ووجود قائد حكيم".

المصدر: "فارس"