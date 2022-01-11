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تدريب على حرب الشوارع لقوات الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج"

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تدريب على حرب الشوارع لقوات الحرس الثوري الإيراني و
AP Vahid Salemi
عناصر من الحرس الثوري الإيراني
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن بدء تدريبات "إلى بيت المقدس 12" التي تحاكي "حرب الشوارع"، في 17 مدينة بمحافظة سيستان وبلوشستان.

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وأوضح العميد برويز آبسالان، نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان تفاصيل هذه التدريبات قائلا: "بدأت تدريبات "إلى بيت المقدس 12" في 17 مدينة بمحافظة سيستان وبلوشستان، وطريقة التدريب هي القيام بعمليات الدفاع عن الاحياء السكنية والشوارع باستخدام عناصر من كتائب بيت المقدس للحرس والباسيج - مراكز التعبئة الشعبية".

وأشار إلى أن هذه التدريبات تشمل "السيطرة على الطرقات وإنشاء سيطرات تفتيش في نقاط محددة، ودوريات تفتيش متمركزة في الأحياء، ودوريات متنقلة، إلى جانب اختبار عمليات الدعم والاستخبارات التي تعد من البرامج التنفيذية لهذا التدريب".

المصدر: "تسنيم"

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