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تأكيد اعتقال نائب وزير الطاقة في كازاخستان

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تأكيد اعتقال نائب وزير الطاقة في كازاخستان
Sputnik
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قال المكتب الصحفي لرئيس الحكومة بكازاخستان، إن حكومة البلاد قررت إعفاء تشوماباي كاراجاييف من منصب نائب وزير الطاقة.

من جانبها، أكدت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، احتجاز كاراجاييف للاشتباه في مسؤوليته عن الزيادة غير المبررة في أسعار الغاز، والتي تسببت باندلاع الاحتجاج في بداية يناير.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة، كاراجاييف من مواليد مقاطعة أتيراو عام 1971.

ويشار إلى أن كاراجاييف، شغل منصب نائب رئيس وزارة الطاقة منذ ديسمبر 2019.

المصدر: وكالات

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