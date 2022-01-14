توقيف مهاجر مغربي حاول تقبيل طفلة عنوة

أوقفت السلطات الإيطالية شابا مغربيا عمره 25 عاما، حاول تقبيل طفلة في الرابعة من عمرها من فمها في إحدى ساحات مدينة تورينو.

وذكرت صحيفة IL MATTINO الإيطالية أن الشاب سبق واعتقل في ديسمبر الماضي، بعدما أثار حالة من الذعر في مطعم حين ظهر عاريا ومسلحا بسكين.

وقالت الصحيفة إن المتهم مقيم بشكل غير شرعي في إيطاليا ومن المقرر ترحيله، خاصة وأنه من أرباب السوابق.

وحسب الشرطة الإيطالية فقد سبق للشاب أن ارتكب فعلا مماثلا في بولونيا بعدما حاول تقبيل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بطريقة مماثلة.

وذكر موقع "زنقة 20" المغربي أن الشرطة اعتقلت المهاجر بتهمة التحرش الجنسي بالأطفال، ونقلت عن موقع Secolo d’Italia الإيطالي أنه اعتقل يوم الأحد الماضي بعدما أبلغت عنه والدة الطفلة التي حاول تقبيلها عنوة.

المصدر: شبكة "أندلس" الإخبارية + موقع "زنقة 20"