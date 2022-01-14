رئيس أذربيجان إلهام علييف في زيارة عمل لأوكرانيا

التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف في كييف بمضيفه الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فيما ينتظر أن يعقد الجانبان مباحثات موسعة في وقت لاحق.

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ومن المقرر أن يوقع الطرفان على وثائق ثنائية، وفي الختام سيدلي الرئيسان بتصريحات إلى وسائل الإعلام.

وكان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف قد وصل اليوم الجمعة 14 يناير إلى كييف في زيارة عمل إلى أوكرانيا، بدعوة من رئيسها فلاديمير زيلينسكي، وكان في استقباله لدى وصوله في مطار بوريسبول بالعاصمة كييف النائب الأول لوزير خارجية أوكرانيا أمين دشاباروفا ومسؤولون آخرون.

المصدر: سبوتنيك