قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، باشرت بتسليم المواقع التي تشرف على حمايتها، إلى قوات الأمن الكازاخستانية.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "وفقا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأت عملية تسليم المواقع والمنشآت الهامة التي يحرسها عناصر قوة حفظ السلام إلى قوات الأمن الكازاخستانية".

ويشار إلى أن قوات حفظ السلام الجماعية، بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية، والعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة.

المصدر: نوفوستي