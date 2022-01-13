غانتس: الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن.

وأعرب غانتس في بيان عن حزنه العميق لمقتل الضابطين من وحدة النخبة "ايغوز" إثر تعرضهما لنيران صديقة بسبب خلل في التشخيص في غور الأردن الليلة الماضية، مؤكدا أن "جيش الدفاع يستمر في التحقيق في ملابسات الفاجعة لمنع تكرارها".

צער עמוק הבוקר על מותם של שני קציני צה"ל מיחידת אגוז בבקעת הירדן. לצערי, אין דבר שיוכל להשיב את האובדן הגדול למשפחות, לחברים ולרעים לנשק. צה"ל נמצא כבר מהלילה בעיצומו של תחקיר מקיף ואנו נעשה הכל כדי שאסון כזה לא יחזור. יהי זכרם ברוך. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 13, 2022

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قتلا الليلة الماضية في حادث مأسوي. كرس القائدان خير سنوات عمرهما لتعزيز أمن إسرائيل وللدفاع عن الوطن"، مضيفا: "الشعب أجمع يحزن على رحيلهما. الجيش يحقق في ظروف هذا الحادث الأليم وسيتم استخلاص العبر المطلوبة منه".

هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قُتِلا الليلة الماضية في حادث مأسوي. كرس القائدان خير سنوات عمرهما لتعزيز أمن إسرائيل وللدفاع عن الوطن. الشعب أجمع يحزن على رحيلهما. الجيش يحقق في ظروف هذا الحادث الأليم وسيتم استخلاص العبر المطلوبة منه. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) January 13, 2022

المصدر: RT