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غانتس: الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ

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غانتس: الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ
AP
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن.

وأعرب غانتس في بيان عن حزنه العميق لمقتل الضابطين من وحدة النخبة "ايغوز" إثر تعرضهما لنيران صديقة بسبب خلل في التشخيص في غور الأردن الليلة الماضية، مؤكدا أن "جيش الدفاع يستمر في  التحقيق في ملابسات الفاجعة لمنع تكرارها".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قتلا الليلة الماضية في حادث مأسوي. كرس القائدان خير سنوات عمرهما لتعزيز أمن إسرائيل وللدفاع عن الوطن"، مضيفا: "الشعب أجمع يحزن على رحيلهما. الجيش يحقق في ظروف هذا الحادث الأليم وسيتم استخلاص العبر المطلوبة منه".

المصدر: RT

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