إيطاليا.. موجة من الغضب بعد عرض علم النازية على نعش في جنازة (صورة)

أثار عرض علم يحمل صليبا معقوفا على تابوت بعد جنازة في العاصمة الإيطالية روما موجة من الإدانات في البلاد.

وقالت أبرشية روما الكاثوليكية في بيان إن القساوسة في أبرشية "سانت لوسي" بوسط روما، بمن فيهم الشخص الذي أجرى مراسم الجنازة، لم تكن لديهم أي فكرة عما سيحدث خارج الكنيسة.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت التابوت الذي يحمل جثة أليسيا أوجيلو، العضوة السابقة في جماعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة، وهو مغطى بالعلم.

Chi afferma che i #nostalgici del nazi-fascismo non esistono sappia che questo scempio è avvenuto ad un #funerale, in una #parrocchia romana (Santa Lucia) alla luce del giorno e di molti presenti, compreso il parroco. Se non è #apologiadelnazifascismo questa... pic.twitter.com/4Z3YqO0Euo — 🅿️aol@ (@ottobrerosa) January 11, 2022

ووصف بيان الأبرشية العلم بأنه "رمز مروع لا يمكن التوفيق بينه وبين المسيحية"، مضيفا أن الحادثة كانت مثالا مهينا على "الاستغلال الأيديولوجي" لخدمة دينية.

كما أعربت الجالية اليهودية عن استنكارها الشديد، لافتة إلى أن مثل هذه الوقائع لا يمكن أن تحدث بعد أكثر من سبعة عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الديكتاتورية الفاشية في إيطاليا.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية