 
مباشر

إيطاليا.. موجة من الغضب بعد عرض علم النازية على نعش في جنازة (صورة)

أخبار العالم

إيطاليا.. موجة من الغضب بعد عرض علم النازية على نعش في جنازة (صورة)
Globallookpress Michael Debets
أعلام جماعات يمينية متطرفة في إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5cq

أثار عرض علم يحمل صليبا معقوفا على تابوت بعد جنازة في العاصمة الإيطالية روما موجة من الإدانات في البلاد.

وقالت أبرشية روما الكاثوليكية في بيان إن القساوسة في أبرشية "سانت لوسي" بوسط روما، بمن فيهم الشخص الذي أجرى مراسم الجنازة، لم تكن لديهم أي فكرة عما سيحدث خارج الكنيسة.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت التابوت الذي يحمل جثة أليسيا أوجيلو، العضوة السابقة في جماعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة، وهو مغطى بالعلم.

ووصف بيان الأبرشية العلم بأنه "رمز مروع لا يمكن التوفيق بينه وبين المسيحية"، مضيفا أن الحادثة كانت مثالا مهينا على "الاستغلال الأيديولوجي" لخدمة دينية.

كما أعربت الجالية اليهودية عن استنكارها الشديد، لافتة إلى أن مثل هذه الوقائع لا يمكن أن تحدث بعد أكثر من سبعة عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الديكتاتورية الفاشية في إيطاليا.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا