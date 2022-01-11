وزير الدفاع التركي معلقا على هجوم من الأراضي السورية: الاعتداءات باتت لا تطاق وعقابنا سيتصاعد

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار معلقا على الهجوم من الأراضي السورية، إن الاعتداءات من خارج حدودنا باتت لا تطاق وعملياتنا العقابية ستتصاعد.

ولفت وزير الدفاع إلى ارتفاع في أعداد عناصر "وحدات حماية الشعب الكردية" الذين تم تحييدهم إلى 22 وذلك في عملية ردا على مقتل 3 جنود أتراك على الحدود مع سوريا يوم السبت الماضي.

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت الدفاع التركية مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء أقجة قلعة، التابعة لولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية تنظيما إرهابيا وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه منذ أكثر من 3 عقود، حيث تشهد مناطق شمال سوريا هجمات متبادلة مستمرة بين الطرفين.

المصدر: الأناضول