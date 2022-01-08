تركيا تعلن تصفية 12 عنصرا من "وحدات حماية الشعب الكردية" ردا على مقتل 3 من جنودها

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 12 عنصرا من "وحدات حماية الشعب الكردية" ردا على مقتل 3 جنود أتراك بانفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الجيش التركي استهدف مواقع للتنظيم الإرهابي (بي كا كا/ي ب ك) ، ووفق المعلومات الأولية تم تحييد 12 إرهابيا".

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وأشارت إلى أن القوات التركية ستواصل عملياتها العسكرية ضد "الإرهابيين".

وأضافت: "دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا، نسأل الله الرحمة لشهدائنا، ونقدم تعازينا لأسر شهدائنا".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الدفاع التركية مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء أقجة قلعة، التابعة لولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية تنظيما إرهابيا وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه منذ أكثر من 3 عقود، حيث تشهد مناطق شمال سوريا هجمات متبادلة مستمرة بين الطرفين.

المصدر: "الأناضول" + RT