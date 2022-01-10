خفر السواحل التركي يعلن عن إنقاذ 39 مهاجرا قبالة سواحل موغلا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s53j
أنقذ خفر السواحل التركي 39 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تتقاذفه أمواج البحر قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.
وقالت قيادة خفر السواحل في بيان لها إنها أرسلت فرقها لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين وجهوا نداء استغاثة إثر تعطل محرك قاربهم المطاطي قبالة سواحل قضاء مرمريس.
وأوضحت أن فرق الخفر نقلت المهاجرين إلى اليابسة على متن زورقها.
وأشارت إلى أنها أحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.
المصدر: "الأناضول"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.