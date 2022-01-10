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خفر السواحل التركي يعلن عن إنقاذ 39 مهاجرا قبالة سواحل موغلا

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خفر السواحل التركي يعلن عن إنقاذ 39 مهاجرا قبالة سواحل موغلا
Globallookpress
المهاجرون عبر البحر
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أنقذ خفر السواحل التركي 39 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تتقاذفه أمواج البحر قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل في بيان لها إنها أرسلت فرقها لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين وجهوا نداء استغاثة إثر تعطل محرك قاربهم المطاطي قبالة سواحل قضاء مرمريس.

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وأوضحت أن فرق الخفر نقلت المهاجرين إلى اليابسة على متن زورقها.

وأشارت إلى أنها أحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.

المصدر: "الأناضول"

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