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أنقرة تؤكد لواشنطن استعدادها للمساعدة في التسوية بأوكرانيا

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أنقرة تؤكد لواشنطن استعدادها للمساعدة في التسوية بأوكرانيا
Globallookpress Tunahan Turhan
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أكد مستشار الرئيس التركي والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان استعداد أنقرة للمساعدة في تسوية الوضع حول أوكرانيا.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية أن الجانب التركي أكد خلال الاتصال على أن "الأزمة الأوكرانية يجب تسويتها عن طريق الحوار والتعاون، وأن تركيا مستعدة للمساعدة في ذلك".

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وجرى التأكيد على "الأهمية التي توليها تركيا لحماية وحدة أراضي أوكرانيا".

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا بالتخطيط لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، لكن روسيا رفضت الاتهامات بهذا الصدد ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: "نوفوستي"

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