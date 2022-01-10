أستراليا توافق على صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار

وافقت أستراليا على صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة للحصول على دبابات ومركبات مدرعة لتحديث أسطولها العسكري، حسبما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يؤكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون الصفقة، اليوم الاثنين بعد أن وافقت الحكومة الأمريكية على الشراء المحتمل العام الماضي.

وستحل الدبابات الجديدة مكان عشرات الدبابات من طراز Abrams M1A1 تم شراؤها عام 2007. وستلتزم أستراليا بشراء عشرات الدبابات الأخرى من طراز أبرامز M1A2، وعشرات المدرعات المزيلة للمتفجرات ومركبات هجومية.

وقال دوتون في بيان إن "المركبات الجديدة ستمنح الجنود الأستراليين أفضل قدرة على النجاح والحماية من الأذى"، مشيرا إلى أن "M1A2 Abrams ستدمج أحدث التطورات في القدرات الدفاعية السيادية الأسترالية، بما في ذلك القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الاستخبارات، والاستفادة من التصنيع المقصود لذخيرة الدبابات في أستراليا".

يذكر أن عملية الشراء هذه، أشعلت جدلا في دوائر الدفاع حول فائدة الدبابات، حيث جادل بعض خبراء الأمن القومي بأن المركبات المدرعة الثقيلة لن تكون ضرورية في نزاع بحري وجوي مع قوة عظمى مثل الصين.

وخلال السنوات المقبلة، ستنفق أستراليا ما بين 30 مليار دولار و42 مليار دولار على المركبات المدرعة. وسيشمل ذلك أسطولا من مركبات المشاة القتالية التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا العام بتكلفة تتراوح بين 18 مليار دولار و27 مليار دولار.

المصدر: "سيدني مورنينغ هيرالد"