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شركة تعليم صينية تستغني عن الآلاف من موظفيها

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شركة تعليم صينية تستغني عن الآلاف من موظفيها
Globallookpress
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أعلنت إحدى أكبر شركات التعليم في الصين أنها استغنت عن عشرات الآلاف من الموظفين العام الماضي، في الوقت الذي تشن فيه العاصمة بكين إجراءات صارمة ضد التعليم الخاص.

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وفرضت الصين قواعد جديدة على شركات التعليم الخصوصي في عام 2021 لإجبارها على عدم الربح، كجزء من سلسلة من التحركات المصممة لتقليل الضغط على أطفال المدارس في نظام التعليم القاسي في البلاد.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة New Oriental Education & Technology في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشركة فصلت 60 ألف موظف، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 80 في المئة.

وأضاف أن الشركة المدرجة في هونغ كونغ فقدت 90 في المئة من قيمتها السوقية خلال العام 2021.

وأوضح أنه "في عام 2021، واجهت الشركة تغييرات كثيرة جدا، حيث "كان الكثير من أعمالنا في حالة من عدم اليقين بسبب السياسات، والوباء، والعلاقات الدولية، وأسباب أخرى".

وأكد أنه على الرغم من التخفيضات الهائلة في عدد الموظفين، لا تزال شركة نيو أورينتال توظف حوالي 50 ألف موظف.

المصدر: ِAFP

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