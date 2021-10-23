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الصين.. إقرار قانون للحد من ضغط الواجبات المنزلية والدروس على الأطفال

أخبار العالم

الصين.. إقرار قانون للحد من ضغط الواجبات المنزلية والدروس على الأطفال
AFP
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أقرت الحكومة الصينية، اليوم السبت، قانونا خاصا بطلاب المدارس ضمن سلسلة إجراءات تتخذها السلطات لإصلاح نظام التعليم.

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وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن القانون يهدف للحد من الضغط على الأطفال من الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية بعد المدرسة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن قانون أقره المجلس التشريعي الصيني، إنه سيطلب من السلطات المحلية "تعزيز إشرافها من أجل تخفيف العبء على الطلاب فيما يتعلق بالواجبات المنزلية والدروس اللاصفية".

وكانت الحكومة قد فرضت عدة قواعد في الأشهر الأخيرة تهدف إلى مكافحة الأنشطة التي تعتبرها ضارة بتنمية الشباب الصيني.

وحظرت القُصّر من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع في محاولة لمعالجة الإدمان. كما أطلقت حملة على شركات التدريس الخاصة، وأمرتهم بالذهاب إلى مؤسسات غير هادفة للربح.

المصدر: "أ ف ب".

 

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