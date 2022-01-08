ارتفاع كبير بعدد الإصابات بكورونا في إسرائيل

أعلنت إسرائيل عن تسجيل حوالي 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت، ما يمثل ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات بالفيروس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بتسجيل 18780 إصابة بالفيروس يوم أمس الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات اليومية بالفيروس منذ بداية الجائحة، فيما تم تسجيل 10100 إصابة اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن في الأسبوع الأخير ارتفع عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى بحالة حرجة جراء الإصابة بالفيروس من 103 إلى 172.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"