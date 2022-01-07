إسرائيل تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الوباء

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في إسرائيل، عن تسجيل حوالي 17 ألف إصابة جديدة بكورونا، ليكون ذلك أكبر عدد من الإصابات الجديدة المبلغ عنها في يوم واحد منذ بداية الوباء.

وقالت وزارة الصحة إنه وسط انتشار متحور "أوميكرون" تم تسجيل 16830 إصابة يوم أمس الخميس، و4032 إصابة جديدة بحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد الإصابات التي لم يتم الإبلاغ عنها أعلى من هذه الأرقام.

يذكر أن إسرائيل أصدرت قواعد جديدة، يتم بموجبها إعطاء الأولوية لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو المعرضين لخطر كبير، في محطات اختبار PCR، فيما يتم تشجيع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين تم تطعيمهم بالكامل على إجراء اختبار سريع، إما في المنزل أو في محطة اختبار، ويمكنهم استخدام هذه النتائج للحصول على إعفاءات من الحجر الصحي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"