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رئيس تركمانستان يوجه بالعمل على إطفاء نار "بوابة جهنم" المشتعلة منذ نصف قرن

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رئيس تركمانستان يوجه بالعمل على إطفاء نار
"بوابة جهنم"
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أمر رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، بإيجاد طريقة لإطفاء ما يعرف بـ"بوابة الجحيم" وهي حفرة كبيرة تشتعل باستمرار منذ حوالي نصف قرن في صحراء كاراكوم نتيجة تسرب للغاز المسال.

وأمر الرئيس التركمانستاني أثناء اجتماع حكومي، نائب رئيس الوزراء شاخيم أبراخمانوف، المسؤول عن مجمع النفط والغاز بالعمل على إطفاء النيران المشتعلة في هذه الحفرة.

وأشار  بردي محمدوف إلى أن "هذا الوضع له تأثير سيء على البيئة وصحة الأشخاص الذين يعيشون في الجوار".

وتعرف هذه الحفرة باسم "بوابة جهنم" وهي عبارة عن منخفض يبلغ قطره حوالي 60 مترا وعمقه 20 مترا، تتصاعد النيران.

رئيس تركمانستان يوجه بالعمل على إطفاء نار
Sputnik

وظهرت هذه الحفرة المشتعلة عام 1971، عندما تم حفر بئر في هذا المكان بحثا عن الغاز الطبيعي وحدث انهيار أرضي، فقرر علماء الجيولوجيا إشعال النار في الغاز الخارج من الحفرة، على أمل أن يحترق في غضون أيام قليلة ويمنعون بالتالي تسربه.

رئيس تركمانستان يوجه بالعمل على إطفاء نار
Sputnik
رئيس تركمانستان يوجه بالعمل على إطفاء نار
Sputnik

المصدر: نوفوستي

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