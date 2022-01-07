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واشنطن: تحقيق حل دبلوماسي مع روسيا ما زال ممكنا لكننا مستعدون لفرض عقوبات جديدة

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واشنطن: تحقيق حل دبلوماسي مع روسيا ما زال ممكنا لكننا مستعدون لفرض عقوبات جديدة
AP Andrew Harnik
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تحقيق حل دبلوماسي مع روسيا حول أوكرانيا ما زال ممكنا، لكنه حذر من أن الغرب مستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو حال حدوث تصعيد.

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقد الجمعة قبيل محادثات مقررة بين الغرب وموسكو: "نحن مستعدون للرد بحزم على اعتداء روسي جديد. لكن حلا دبلوماسيا لا يزال ممكنا ومفضلا إذا اختارت روسيا هذا المسار، وهذا ما سنعمل العمل على تحقيقه بشكل دؤوب مع حلفائنا وشركائنا الأسبوع المقبل".

واعتبر بلينكن أن روسيا يمكن أن "تدبر استفزازا أو حادثا لمحاورة استغلاله من أجل تبرير تدخل عسكري في أوكرانيا".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الحوار مع روسيا يجب أن يكون "شارعا مع الحركة في كلا الاتجاهين"، مؤكدا أن الغرب مستعد لفرض عقوبات على الطرف الروسي في حال أي تصعيد للأوضاع حول أوكرانيا.

كما نفى بلينكن أن يكون الناتو تعهد لروسيا بعدم التوسع شرقا عن طريق ضم دول جديدة، وقال في هذا السياق إن بعض مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية "لا فرصة لنجاحها في العملية التفاوضية"، وأردف: "لكن هناك مجالات حيث يمكننا العمل وخوض الحوار".

المصدر: وكالات

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