بوتين يجري مكالمات هاتفية مع زعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي حول الوضع في كازاخستان

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمات هاتفية مع زملائه زعماء الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بمن فيهم الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف لمناقشة الوضع في كازاخستان.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة: "يوم أمس واليوم أجرى الرئيس بوتين سلسة من المكالمات الهاتفية مع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وجرت المكالمات مع الرئيس القرغيزي صادر جباروف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، وكذلك مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان".

وأضاف أن بوتين "أجرى أكثر من مرة مكالمات هاتفية مع نظيره الكازاخي توكايف"، موضحا: "تمت مناقشة الوضع في كازاخستان والخطوات المشتركة في إطار صلاحيات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب الدولي، وبهدف ضمان النظام وكذلك أمن مواطني كازاخستان".

وتابع: "إضافة إلى ذلك يقوم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، منذ بداية تنفيذ عملية قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بأبلاغ الرئيس بوتين بشكل دائم عن سير انتقال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان وكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها".

من جهته أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو على اتصال دائم مع نظيره الكازاخي.

وأضافت أن الوزير الروسي يتعاون عبر القنوات المغلقة مع زملائه من بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث مسائل نقل قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، وسير عملية حفظ السلام في كازاخستان.

المصدر: تاس