مصرع 13 مدنيا في هجمات منفصلة في بوركينا فاسو

لقي عدد من المدنيين مصرعهم، في هجمات منفصلة في شمال جمهورية بوركينا فاسو بأفريقيا، وذلك بحسب مصادر محلية.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر قولها أن "13 مدنيا قتلوا في هجمات منفصلة في شمال بوركينا فاسو".

وقال كاسيمير سيجويدا، محافظ منطقة الوسط الشمالية ببوركينا فاسو، في بيان، إن 11 شخصا قتلوا، وأصيب آخر في هجوم وقع الأربعاء على قرية أنكونا.

وأضاف مسؤولون محليون إن اثنين من المتطوعين المدنيين العاملين في حملة الجيش ضد الجهاديين قتلا في نواكا، يوم الأربعاء أيضا.

المصدر: AFP