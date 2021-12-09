مسلحون يقتلون 14 شخصا من جماعة مدنية موالية للحكومة في بوركينا فاسو
Reuters Joe Penney
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قالت الحكومة في بوركينا فاسو إن مسلحين مجهولين قتلوا 14 شخصا على الأقل من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة اليوم الخميس.
جاء ذلك بعد يوم من قيام الرئيس بإقالة رئيس الحكومة وسط تصاعد الأزمة الأمنية في البلاد.
وتصاعد الغضب منذ أن قتل مسلحون تابعون لـ"تنظيم القاعدة" 49 من أفراد الشرطة العسكرية و4 مدنيين في نوفمبر الماضي، في أسوأ هجوم على الجيش في السنوات الماضية.
وتعاني بوركينا فاسو، وهي واحدة من أفقر دول غرب إفريقيا، من هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ 2016 أودت بحياة مدنيين وأجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار.
المصدر: وكالات
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