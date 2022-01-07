إيران تستعرض 3 من صواريخها وسط طهران

عرضت إيران ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة للصلاة بالهواء الطلق في وسط طهران يوم الجمعة، في الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات في فيينا لإحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الصواريخ المعروفة باسم دزفول، وقيام، ذو الفقار والتي يصل مداها الرسمي إلى 1000 كيلومتر (620 ميلا) هي طرازات معروفة بالفعل.

وذكر تقرير للتلفزيون الرسمي أن الصواريخ المعروضة هي من نفس الأنواع المستخدمة لضرب القواعد الأمريكية في العراق.

AP

وجاء العرض في الذكرى الثانية لهجمات الصواريخ الباليستية على القواعد الأمريكية في العراق ردا على الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة والتي قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

هذا ويعمل دبلوماسيون من الدول المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين - مع طهران لإحياء الاتفاق الذي سعى للحد من طموحات إيران النووية مقابل التجارة.

الدبلوماسيون الأمريكيون موجودون في فيينا لكنهم لا يجرون محادثات مباشرة مع الإيرانيين. وانهار الاتفاق في 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من جانب واحد الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران.

المصدر: AP