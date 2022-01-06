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مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث مروع شمال أريحا

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مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث مروع شمال أريحا
RT
حادث مروع شمال أريحا
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قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الخميس جراء حادث سير في شمال أريحا.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه تم رصد عدد كبير من المصابين، جزء منهم في حالة حرجة جدا، بعد حادث سير بالقرب من قرية فصايل بالقرب من أريحا.

وقد تم استدعاء مروحيات إسرائيلية لموقع الحادث للمساعة في نقل المصابين. وبحسب المعلومات الأولية التي قالتها نجمة داوود الحمراء، الإسعاف الإسرائيلي، فإن ضحايا الحادث هم عمال فلسطينيين.

المصدر: RT

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