فرنسا تفرض غرامات بأكثر من 200 مليون يورو على "فيسبوك" و"غوغل"

تابعوا RT على

أعلنت "لجنة المعلوماتية والحريات" الفرنسية فرض غرامات كبيرة على "غوغل" و"فيسبوك" بسبب "ملفات تعريف الارتباط" (cookies) التي يتم استخدامها لأهداف الإعلانات.

#UPDATE French regulators have hit Google and Facebook with 210 million euros ($237million) in fines over their use of "cookies", the data used to track users.



The 150-million-euro fine on Google was a record by France's National Commission for Information Technology and Freedom pic.twitter.com/W7j59xDdEx — AFP News Agency (@AFP) January 6, 2022

وقررت اللجنة فرض غرامة على "غوغل" قدرها 150 مليون يورو، و60 مليون يورو على "فيسبوك".

تتولى "لجنة المعلوماتية والحريات"، حماية خصوصية الفرنسيين من الانتهاكات في المجال الإلكتروني والرقمي.

وملفات تعريف الارتباط، هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.

المصدر: أ ف ب