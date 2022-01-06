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فرنسا تفرض غرامات بأكثر من 200 مليون يورو على "فيسبوك" و"غوغل"

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فرنسا تفرض غرامات بأكثر من 200 مليون يورو على
Sputnik
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أعلنت "لجنة المعلوماتية والحريات" الفرنسية  فرض غرامات كبيرة على "غوغل" و"فيسبوك" بسبب "ملفات تعريف الارتباط" (cookies) التي يتم استخدامها لأهداف الإعلانات.

وقررت اللجنة فرض غرامة على "غوغل" قدرها 150 مليون يورو، و60 مليون يورو على "فيسبوك".

تتولى "لجنة المعلوماتية والحريات"، حماية خصوصية الفرنسيين من الانتهاكات في المجال الإلكتروني والرقمي.

وملفات تعريف الارتباط، هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.

المصدر: أ ف ب

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