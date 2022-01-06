لابيد يبحث مع نظيره الأمريكي مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية

عرض وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، العديد من القضايا "مثل الصراع الروسي الأوكراني والتحديات التي تمثلها إيران".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزيرين "ناقشا مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك مخاطر المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا، فضلا عن التحديات التي تمثلها إيران".

وأفاد بأن بلينكن جدد التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل.

المصدر: i24news