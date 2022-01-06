الرئيس القرغيزي يعرب عن قلقه من الوضع في كازاخستان

أعرب رئيس قيرغيزستان، صادر جاباروف، خلال مباحثاته مع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن قلقه بشأن الوضع في كازاخستان.

وذكر المكتب الصحفي للرئيس القيرغيزي، اليوم الخميس، أن جاباروف، بحث الليلة الماضية في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الوضع الحالي في كازاخستان.

ووفقا لما جاء في البيان: "أعرب الرئيس صادر جاباروف عن قلقه إزاء المعلومات الواردة من الدولة المجاورة (كازاخستان) حول سقوط قتلى، والعديد من حالات النهب".

وقال البيان إنه تم بحث اتخاذ موقف مشترك لضمان الأمن وفقا لميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وشهدت كازاخستان احتجاجات بعد رأس السنة على الزيادة في أسعار الغاز، وفي ألما آتا، العاصمة القديمة للجمهورية وقعت اشتباكات مع قوات الأمن، واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

المصدر: نوفوستي